جاستن بيبر يعاني نفسيًا بسبب أزمة “ديدي” ويبتعد عن الأضواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه النجم جاستن بيبر فترة عصيبة حاليًا، حيث تردد أنه يكافح للتصالح مع الملاحقة القضائية لصديقه المقرب شون “باف ديدي” كومز. وفقًا لمصدر مقرب، يشعر جاستن بثقل هذه الأزمة على صحته النفسية بسبب تاريخهما الطويل معًا، مما جعل معالجة الاتهامات الموجهة إلى ديدي أمرًا صعبًا بالنسبة له.

ذكر مصدر آخر أن جاستن يشعر “بالاشمئزاز التام” من الوضع الحالي، وتم نصحه بالابتعاد عن أي شيء يتعلق بالقضية. وقد تم تصوير جاستن مؤخرًا في لوس أنجلوس، حيث ظهر حزينًا ومنعزلًا، وقد بدا ضائعًا في أفكاره وهو يغادر مكانًا شهيرًا بمفرده.

ورغم هذه الأوقات الصعبة، يجد جاستن الراحة في دوره كأب لابنه جاك الذي يشاركه مع زوجته هايلي بيبر. بحسب مصدر ثالث، فإن سعادته كأب تساعده على تجاوز الضغوط التي يمر بها.

يحاول جاستن الآن التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته، مبتعدًا عن السلبية المحيطة بقضية ديدي. وقد أفاد أحد المطلعين أن جاستن لا يرغب في أن يكون له أي علاقة بالقضية ويختار ترك الماضي وراءه.

يُذكر أن الشرطة ألقت القبض على شون “باف ديدي” كومز مؤخرًا في نيويورك بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي والاعتداء، مما أثار موجة كبيرة من الجدل في الولايات المتحدة.