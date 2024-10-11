فن ومشاهير

بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان الكوميدي بيومي فؤاد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حصوله على الجنسية ، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن هذا الخبر غير صحيح تمامًا.

ظهر بيومي بشكل مفاجئ في العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال” بعد فترة من الغياب الفني والإعلامي. وطلب من الصحفيين والمصورين الامتناع عن تصويره أو إجراء أي مقابلات معه، مما أثار فضول الحاضرين.

حضور بيومي في العرض الخاص لاقى ترحيبًا واسعًا من زملائه الفنانين والجمهور، وسط أجواء احتفالية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا عند طرحه قريبًا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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