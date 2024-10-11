بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان الكوميدي بيومي فؤاد الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حصوله على الجنسية السعودية، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن هذا الخبر غير صحيح تمامًا.

ظهر بيومي بشكل مفاجئ في العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال” بعد فترة من الغياب الفني والإعلامي. وطلب من الصحفيين والمصورين الامتناع عن تصويره أو إجراء أي مقابلات معه، مما أثار فضول الحاضرين.

حضور بيومي في العرض الخاص لاقى ترحيبًا واسعًا من زملائه الفنانين والجمهور، وسط أجواء احتفالية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا عند طرحه قريبًا.