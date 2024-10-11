مفاوضات مع نيكول سابا لمشاركة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - يواصل القائمون على مسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبد العزيز، التحضيرات الخاصة بالعمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يجري اختيار الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع كتابة الحلقات، حيث تم التعاقد حتى الآن مع كريم فهمي، إيمان السيد، بدرية طلبة، ومحمود عمرو محمود ياسين.
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نيكول سابا تغيب عن الدراما المصرية منذ 7 سنوات كاملة وتحديداً منذ بطولتها لمسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه عام 2017 وشارك في بطولته خالد سليم، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد زكي، ميار الغيطي، دنيا المصري وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور كضيفة شرف عبر مسلسلي "واكلينها والعة" عام 2018، و"نقل عام" سنة 2022.
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وعلى مستوى الغناء، أطلقت نيكول سابا خلال موسم صيف 2024 أغنتين جديدتين، الأولى بعنوان "الكات كاتي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، وتم تصويرها فيديو كليب في أجواء الشاطئ والمصيف على البحر، والثانية "الباب يفوّت جمل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي فيرال ويف.
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ترشيح نيكول سابا للمشاركة فى "وتقابل حبيب"وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "وتقابل حبيب" رشحوا الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتقديم أحد أدوار البطولة في أحداث العمل وأبدت نيكول موافقتها، ومن المقرر إبرام التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، حيث سيسجل "وتقابل حبيب"، لقاء نيكول سابا وياسمين عبد العزيز بعد 18 سنة من تعاونهما في فيلم "ثمن دستة أشرار" الذي قام ببطولته الفنان محمد رجب وتم عرضه عام 2018.
يمكنكِ قراءة.. نيكول سابا ورحلة نجاح بالسينما المصرية
نيكول سابا تغيب عن الدراما المصرية منذ 7 سنوات كاملة وتحديداً منذ بطولتها لمسلسل "ولاد تسعة" الذي تم عرضه عام 2017 وشارك في بطولته خالد سليم، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد زكي، ميار الغيطي، دنيا المصري وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور كضيفة شرف عبر مسلسلي "واكلينها والعة" عام 2018، و"نقل عام" سنة 2022.
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اقرأي أيضاً.. نيكول سابا: أفضل فصل الحياة الخاصة عن العملية
وعلى مستوى الغناء، أطلقت نيكول سابا خلال موسم صيف 2024 أغنتين جديدتين، الأولى بعنوان "الكات كاتي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، وتم تصويرها فيديو كليب في أجواء الشاطئ والمصيف على البحر، والثانية "الباب يفوّت جمل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي فيرال ويف.
نيكول سابا على خشبة موسم الرياضيذكر أن نيكول سابا قدمت في مايو 2022 مسرحية "الليلة الكبيرة" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، والعرض من تأليف وليد يوسف وإخراج بتول عرفة، والعرض مأخوذ عن النص المسرحى "المواطن مهرى"، وشارك في بطولة المسرحية محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».