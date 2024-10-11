هل تعرفين نوع بشرتك؟.. اختبري مهاراتك وخوضي هذا الاختبار بنجاح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - هل تساءلت يوماً عن نوع بشرتك؟ وهل تعلمين أن معرفة نوعها يُعتبر خطوة أساسية للعناية الصحيحة بها ولاختيار المنتجات المناسبة وتجنب المشكلات الجلدية مثل الجفاف المفرط أو حب الشباب ومن ثَمَّ الحفاظ على جمالها وشبابها؟ تختلف أنواع البشرة بين الدهنية والجافة والمختلطة والعادية والحساسة، ولكل نوع خصائصه الخاصة التي تتطلب منتجات وروتين عناية مختلفاً. لا تقلقي؛ يمكنك الآن خوض اختبار سريع وسهل مع "الخليج 365"، يساعدك على معرفة نوع بشرتك؛ ما يساعد على تحسين روتينك الجمالي.

أنواع البشرة وخصائصها وكيفية العناية بكل نوع

طرق معرفة نوع البشرة متعددة

إن فهم نوع بشرتك يُعتبر من الخطوات الضرورية والمهمة؛ لاتباع روتين العناية بالبشرة المناسب والحفاظ على صحتها وشبابها. وكل نوع من أنواع البشرة، يتطلب عناية خاصة ومستحضرات تجميلية معينة؛ لضمان الحصول على بشرة صافية تشع نضارة وإشراقاً. إليكِ أنواع البشرة وخصائصها وكيفية العناية بكل نوع.

البشرة العادية

تُعتبر البشرة العادية من بين أنواع البشرة المثالية، حيث تتسم بالتوازن الطبيعي بين إنتاج الزيوت والرطوبة. إنها بشرة ليست دهنية ولا جافة، ومسامُّها صغيرة. تتمتع بنسيج ناعم، ونادراً ما تُصاب بحب الشباب أو التحسس؛ ما يجعلها أقل عرضة للمشكلات الجلدية مثل حب الشباب أو التقشر.

العناية بالبشرة العادية: تحتاج البشرة العادية، كسائر أنواع البشرة إلى روتين عناية يتناسب مع خصائصها. يرتكز على التنظيف اليومي، والترطيب الخفيف، وحماية البشرة من الشمس.

البشرة الدهنية

تتسم البشرة الدهنية بإفراز مفرط للزيوت، بشكل خاص في منطقة الـ"تي زون T-zone" -الجبهة، والأنف، والذقن- ما يجعلها أكثر عرضة لظهور حب الشباب، والبثور، والرؤوس السوداء. البشرة الدهنية لامعة، ومسامُّها واسعة.

العناية بالبشرة الدهنية: تتطلب استخدام غسول خاص للبشرة الدهنية؛ للتحكم في إنتاج الزهم، إضافة إلى كريمات خالية من الزيوت، وترطيب خفيف.

ما رأيك بالتعرف إلى 6 أسباب للبشرة الدهنية؟

البشرة الجافة

غالباً، ما تفتقر البشرة الجافة إلى الرطوبة والزيوت الطبيعية؛ ما يجعلها تبدو مشدودة وتظهر عليها علامات التقشر والتجاعيد بسرعة. تعاني البشرة الجافة من خشونة في الملمس، وتشقق وتقشر، والجفاف، وبخاصة بعد غسل الوجه.

العناية بالبشرة الجافة: يرتكز روتين العناية بالبشرة الجافة على تطبيق مرطبات غنية وعميقة، مع الحرص على تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول الطبي، واستخدام منظفات لطيفة.

البشرة المختلطة

البشرة المختلطة هي مزيج من نوعين، حيث تكون دهنية في منطقة الـ"T" وجافة أو عادية في باقي الوجه. دهنية في الجبهة والأنف والذقن، وجافة أو عادية في المناطق الأخرى.

العناية بالبشرة المختلطة: تتطلب هذه البشرة عناية متوازنة لكل منطقة، واستخدام منتجات مخصصة للبشرة المختلطة، مثل غسول ينظف الدهون بلطف، وترطيب المناطق الجافة بمنتجات مغذية.

البشرة الحساسة

تُعَدُّ البشرة الحساسة أكثر عرضة للتحسس، ويمكن أن تكون جافة أو دهنية، حيث تتأثر بسرعة بالعوامل البيئية والمكونات الكيميائية في مستحضرات التجميل. تعاني البشرة الحساسة من احمرار وحكة، وتحسس عند استخدام منتجات غير مناسبة.

العناية بالبشرة الحساسة: يُنصح بتطبيق منتجات مخصصة للبشرة الحساسة، خالية من العطور والكحول الطبية، واتباع روتين بسيط.

اختبار بسيط لمعرفة نوع بشرتك

عندما تغسلين بشرتك، ماذا تشعرين؟

منتعشة وطبيعية. مشدودة وجافة. لامعة في بعض المناطق. لامعة في كامل الوجه.

بعد بضع ساعات من وضع المكياج، كيف تبدو بشرتك؟

لا تتغير أبداً. ظهور تقشر أو جفاف. تصبح لامعة في منطقة الجبهة والأنف. تصبح لامعة كثيراً في جميع مناطق الوجه.

عند استعمال مستحضرات تجميلية جديدة، كيف تتفاعل بشرتك معها؟

تمتصها بشكل جيد. غالباً ما تتحسس أو تتقشر. بعض المناطق في الوجه تتفاعل أكثر من غيرها. انسداد المسامِّ، وظهور حب الشباب بسهولة.

كيف هي مسامُّ بشرتك؟

صغيرة وغير مرئية. صغيرة للغاية. واسعة في منطقة الـ"تي زون" -الجبهة والأنف. واسعة جداً وواضحة.

نتائج الاختبار:

إذا كانت معظم إجاباتك "أ"؛ فأنت صاحبة بشرة عادية، ما يعني أنها متوازنة ولا تحتاج لعناية مكثفة.

إذا كانت معظم إجاباتك "ب"؛ فأنت صاحبة بشرة جافة، وأنت بحاجة إلى ترطيب عميق للحفاظ على نضارتها.

إذا كانت معظم إجاباتك "ج"؛ فأنت صاحبة بشرة مختلطة، وتحتاجين إلى منتجات مخصصة لمناطق الوجه المختلفة.

إذا كانت معظم إجاباتك "د"؛ فأنت صاحبة بشرة دهنية، تتطلب تنظيفاً منتظماً، ومنتجات تقلل من إفراز الزيوت.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل استخدام هذه الوصفة أو هذا العلاج ، عليك استشارة طبيب مختص.