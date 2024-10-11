الامارات | مطار برلين يوقف مسافرة حاولت تهريب «ناب حيوان محميّ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت سلطات الجمارك في مطار برلين، أمس، إن سيدة تواجه عقوبة دفع غرامة كبيرة، بعد محاولة استيراد ناب لحيوان الفظ. وكانت السيدة (24 عاماً)، قد وصلت إلى ألمانيا على متن رحلة طيران قادمة من عاصمة جورجيا تبليسي، وأوقفها رجال الشرطة بعد أن كشفت الأشعة السينية وجود جسم مشتبه فيه في حقيبتها. وبعد ذلك عثروا على ناب مزين، يزن نحو كيلوغرامين، ملفوفاً في ملاءة سرير. وقالت الشابة إن الناب هو هدية من والدها، وهو روسي، كان قد قدم الناب لابنته في مناسبة خاصة، كما قالت. وتحقق سلطات الجمارك في القضية. ويشار إلى أن حيوان الفظ من الفصائل المحمية، ولا يجوز قانوناً استيراد الحيوانات أو أجزاء من جسدها إلى ألمانيا. الفظ من الحيوانات الضخمة جداً، حيث يبلغ طول الذكر نحو 3.7م، ووزنه 1700كغ، ويتميز بسماكة جلده وخشونته، وللفظ أنياب كبيرة جداً، ومن هنا جاءت كلمة الفظ وهي كلمة لاتينية تعني «حصان البحر يمشي على أسنانه».