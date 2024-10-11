تأثير تناول السكر على صحة الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - السكر، رغم مذاقه اللذيذ، يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحة الكلى والكبد إذا تم تناوله بكميات كبيرة وعلى المدى الطويل، حسبما ذكر سعيد شلبي.

تأثير السكر على الكلى

1- مرض السكري

وأضاف استشاري الكبد لمصراوي، إن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري. هذا المرض يضر بالأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي تدريجياً.

2- الضغط على الكلى

يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى، مما يزيد من عملها ويزيد الضغط عليها.

3- ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم غالباً ما يرافقه ارتفاع في ضغط الدم، وهذا يزيد الضغط على الكلى ويؤدي إلى تلفها.

تأثير السكر على الكبد

4- مرض الكبد الدهني غير الكحولي

الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى تليف الكبد وفشله.

5- مقاومة الأنسولين

يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

- كيفية حماية الكلى والكبد من أضرار السكر

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فاتبع تعليمات الطبيب لضبط مستوى السكر في الدم.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازناً يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقم بتقليل تناول السكريات المضافة.

تساعد الرياضة على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد.

قم بإجراء فحوصات دورية لضغط الدم وسكر الدم والكلى والكبد.

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