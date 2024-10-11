شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: نحتفل بقوة ورصانة جيشنا وحكمة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكتوبر شهر الانتصارات والأمل على مدار 51 عاما، ونحن نحتفل بقوة ورصانة جيشنا المصري، وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح «صبحي» خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتساع دائرة الصراع في المنطقة، تزامنا مع مرور عام على حرب غزة، وتحديات صناعة السلام، إن التنسيقية بذلت جهودا ولعبت أدوارا وطنية كثيرة في مختلف المجالات، مهنئا التنسيقية باستراتيجيتها الجديدة.

أشار إلى أن اصطفاف القوات المسلحة والاستعراضات العسكرية، تعطي رسائل أمل وطمأنة للداخل، ورسائل رد وحسم للمجتمع الدولي، تفيد بأن مصر قادرة وستظل على حماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت الدعم للقضية الفلسطينية بمختلف أنواعه.