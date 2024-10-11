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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-10-2024 شهدت العديد من الأخبار الهامة وجاء أبرزها، الزمالك لـ ”الخليج 365”: محمد عبد الشافى جدد عقده على بياض.

الزمالك لـ ”الخليج 365”: محمد عبد الشافى جدد عقده على بياض

أكد مصدر بنادى الزمالك أن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة سنة على بياض، مؤكداً أن اللاعب لم يضع أي شروط مالية على النادى. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا غدا اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق، استعداداً لمواجهة موريتانيا غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

بنتايك يعلن مقاضاة مروجى اتهامه بتعاطى المنشطات

نشر المغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك صورة عبر "أستورى إنستجرام" تتضمن نص بيان وكالته في واقعة اتهامه بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

الأهلى يفوز على الزمالك 3-2 في بطولة كأس الاتحاد 2005

فاز شباب الأهلى 2005 على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ملعب إبراهيم يوسف.

حسام حسن: أعدكم بالصعود لقمة التصنيف الأفريقي قريباً ومزاحمة منتخب المغرب

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق القومي لا يعاني من أي أزمات فنية خلال الفترة الحالية.

تريزيجيه: نحترم منتخب موريتانيا ونتمنى دعم الجماهير فى مباراة الغد

أكد محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف في الريان القطري علي أهمية مباراة المنتخب أمام موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

اتحاد الكرة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 10 نوفمبر

أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد يوم 10 نوفمبر المقبل.

التهامى يفوز على لاعب إسرائيل ببطولة العالم للكاراتيه

فاز عبد الله التهامى علاب منتخب الكاراتيه للناشئين على منافسه الإسرائيلي بنتيجة 8/1 في منافسات وزن تحت 61 كجم، بمنافسات بطولة العالم للشباب و الناشئين و تحت 21 سنة، و التي تقام بإيطاليا

الزمالك يجهز الملف القانوني بعد اقتراب بوبيندزا من المشاركة مع بوخارست الرومانى

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أن النادى لم يصله أي إخطار من الفيفا بشأن الجابونى آرون بوبيندزا الذى وقع للقلعة البيضاء ثم انتقل لصفوف نادى رابيد بوخارست الرومانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تريزيجيه يحضر مع حسام حسن المؤتمر الصحفي لمباراة موريتانيا

يواجه منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

موعد بدء على معلول المرحلة الأخيرة من التأهيل وانتظامه بتدريبات الأهلي

اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من بدء المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر اكيلس قبل خمسة أشهر.

تعرف على قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الأفريقية

اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الحالي.

الزمالك يعلن عن تيشيرت الموسم الجديد بعد السوبر المحلى

قرر مسئولو نادى الزمالك الإعلان عن تيشيرت الفريق في الموسم الجديد بعد بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات.