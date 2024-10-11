لخصوبة الرجال.. فاكهة شتوية شهيرة احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - الرمان تلك الجوهرة الحمراء التي تزين موائدنا الشتوية، ليس مجرد فاكهة لذيذة الطعم، بل هو أيضًا مخزن غني بالعناصر الغذائية، التي تعود بفوائد جمة على صحة الرجل، وخاصة الصحة الجنسية.

لماذا الرمان؟ وماذا يميزه؟

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد الزغبي، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، أنّ الرمان يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتحسين الدورة الدموية، ما يساهم في تعزيز القدرة الجنسية.

زيادة تدفق الدم

وتابع "الزغبي" في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنّ الرمان يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ويعزز الانتصاب.

تحسين جودة الحيوانات المنوية

وأشار إلى أن تناول الرمان قد يحسن جودة الحيوانات المنوية، ويزيد من عددها وحركتها، موضحًا أنّ الرمان يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، والتي قد تلعب دورًا في ضعف الانتصاب.

وقاية من أمراض القلب

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن قدرة الرمان على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي من العوامل التي تؤثر على الصحة الجنسية.

كيف تستفيد من فوائد الرمان؟

واختتم "الزغبي" بالإشارة إلى ضرورة تناول الرمان الطازج، وإضافته إلى الأطعمة كالسلطة في الوجبات الرئيسية، من أجل الحصول على أقصى استفادة صحية منه.

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