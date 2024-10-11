إلهام شاهين تنشر صورا مع بنات العائلة.. وتعلق: "الأسود يليق بنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، أحدث ظهور لها مع بنات أسرتها.

ونشرت إلهام صورأ مع شقيقتها وإبنتها إلهام صفي الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بناتي الحلوات القمرات .. مش عارفه ليه بنحب اللون الأسود.. رغم إن قلبنا أبيض فل.. وبنحب الخير للدنيا كلها.. بحبكم من كل قلبي.. إيناس الكبيرة صاحبة الذوق العالي وأجمل ستايلست.. وإلهام الصغيرة القلب الحنون وسند عيلتها كلها.. عموما يا جميلات الأسود يليق بنا".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

اقرأ أيضا..

رسائل نجوم الفن لـ مريم الخشت بعد إعلان زواجها (صور)

"رقصة رومانسية وقُبلة على الخد".. لقطات بالفيديو من حفل زفاف مريم الخشت