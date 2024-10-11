ثراء جبيل وسط البحر وريم سامي رفقة مي عمر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

غادة طلعت

نشرت الفنانة غادة طلعت، صورة جديدة لها، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "بنسيون دلال" الذي أقيم في سينما جراند نايل تاور، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها برفقة نجوم العمل.

حورية فرغلي

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة سعيدة".

ثراء جبيل

تستمتع الفنانة ثراء جبيل بعطلتها الصيفية، ونشرت صورة لها وسط البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلا من متابعيها.

كندة علوش

خطفت الفنانة كندة علوش، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" ونالت إعجاب متابعيها.

زينة

نشرت الفنانة زينة، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريم سامي

هنأت الفنانة ريم سامي، زوجة شقيقها الفنانة مي عمر بمناسبة عيد ميلادها الـ 36، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر دعمًا وحقيقيًا على الإطلاق.. أختي الحب لا ينتهي".

محمد الكيلاني

روج الفنان محمد الكيلاني، لـ حلقته مع الإعلامية إسعاد يونس" في برنامج صاحبة السعادة، ونشر صورة دعائية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنونا يوم الاثنين والثلاثاء مع صاحبة السعادة في صاحبة السعادة".

سارة الشامي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملابس كاجوال.