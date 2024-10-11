فن ومشاهير

عمرو عبد العزيز يحمل أسد على ذراعه.. ويعلق: "أقل حاجة عندي"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عمرو عبدالعزيز محبيه ومتابعيه، أحدث ظهور له على السوشيال ميديا وهو يحمل أسد على ذراعه.

ونشر عمرو عبدالعزيز، مقطع فيديو مع الأسد، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أسد.. أقل حاجة عندي".

تعرض الفنان عمرو عبد العزيز، لوعكة صحية مفاجئة، وخضوعها لعملية جراحية في المستشفى، في مايو الماضي.

View this post on Instagram

A post shared by Amr Abdel Aziz (@amrabdelaziiz)

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ: "عمرو دياب لو قلناله تكريم يزعل وهنستعرض تاريخه بموسم الرياض"

في عيد ميلاده الـ70.. حكاية فيلم اعتذر عنه عمرو دياب فأصبح من أهم أعمال محمد منير؟

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا