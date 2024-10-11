عمرو عبد العزيز يحمل أسد على ذراعه.. ويعلق: "أقل حاجة عندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان عمرو عبدالعزيز محبيه ومتابعيه، أحدث ظهور له على السوشيال ميديا وهو يحمل أسد على ذراعه.

ونشر عمرو عبدالعزيز، مقطع فيديو مع الأسد، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "أسد.. أقل حاجة عندي".

تعرض الفنان عمرو عبد العزيز، لوعكة صحية مفاجئة، وخضوعها لعملية جراحية في المستشفى، في مايو الماضي.

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