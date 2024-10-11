كارلا حداد في يوم ميلادها... إطلالات مكياج وتسريحات شعر خطفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - لمع اسم كارلا حداد في عالم تقديم البرامج التلفزيونية لتصبح واحدة من أبرز الوجوه على الساحة الإعلامية اللبنانية، وإلى جانب ذلك اشتهرت في بداية مشوارها بكونها عارضة أزياء تتمتع بمقومات جمالية ملفتة، لتصبح على مر السنوات أيقونة جمالية تتقن اختيار إطلالاتها الجمالية، بحيث تجمع فيها بين الأنوثة والرقة بلمسات عصرية تلفت الأنظار فيها بشكل دائم، وتلهم النساء من مختلف الأعمار أجمل صيحات المكياج وتسريحات الشعر.

تتبع كارلا حداد في إطلالاتها خطوطاً جمالية آسرة تحرص من خلالها على مواكبة الموضة في صيحات المكياج وتسريحات الشعر، بأسلوب مميز استطاعت عبره أن تخطّ بصمة خاصة بها في عالم الجمال.

في ما يتعلق بمكياجها، تميل كارلا حداد غالباً إلى اعتماد ظلال العيون الترابية والزهرية بتدرجات منوعة تتناغم مع لون بشرتها البيضاء وعينيها الخضراوين، مما يبرز ملامحها الجمالية، ويلاحظ أنها تركز في مكياجها على رسمات العيون العصرية التي تتنوع بين النعومة والجرأة، ويأتي أحمر الشفاه بألوانه الزاهية الوردية أو الترابية والنيود ليكمل جمال إطلالاتها، أما تسريحات شعرها الطويل ذي اللون الأشقر فتتنوع بين تسريحات الشعر الشبابية المرفوعة مثل تسريحتي ذيل الحصان الكعكة وتسريحات الشعر المنسدلة، مثل تسريحة الشعر المالس المنسدل وتسريحة الريترو وتسريحات الويفي بأشكالها المختلفة.

ولمناسبة ميلادها التي تحتفل بها يوم 11 أكتوبر من كل عام، جولة على مجموعة إطلالات مكياج وتسريحات شعر كارلا حداد، التي تألقت بها خلال الفترة الأخيرة.

مكياج برونزي صارخ مع تسريحة الشعر المبلل

View this post on Instagram A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)

في واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية، تألقت كارلا حداد بصيحة المكياج البرونزي الصارخ الذي يعد أحد أشهر اختياراتها، وقد ارتكز على ظلال العيون البرونزية المسحوبة إلى الخارج بأسلوب صارخ وقوي مع ظلال العيون السموكي عند طرف العين والرموش المستعارة الكثيفة التي أعطت حجماً أكبر للعين، وجاء مكياج البشرة باللون البرونزي المشرق ليضيء مكياجها جنباً إلى جنب مع البلاش اللامع على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود اللامع، كذلك اختارت تسريحة الشعر المبلل الطويل باللون الأشقر، مما أضفى لمسات ساحرة وجذابة على إطلالتها.

مكياج زهري بلمسات براقة مع تسريحة الشعر المالس

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تميل كارلا حداد إلى الألوان الزهرية بشكل ملفت، بخاصة وأنها تناسب لون عينيها الخضراوين، وفي إحدى إطلالاتها التلفزيونية تألقت بمكياج زهري ناعم ارتكز على ظلال العيون الزهرية فوق الجفن المتحرك للعين مع بعض الظلال البراقة التي أعطت حيوية للعين وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، واختارت الفاونديشن الموحد المناسب على لون بشرتها البيضاء مع البلاش الزهري الناعم وأحمر الشفاه الزهري بدرجات بنفسجية مات، أما تسريحتها فجاءت بالشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج ترابي هادئ مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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وفي إطلالة جذابة عصرية، تألقت كارلا حداد بصيحة المكياج الترابي بنغمات هادئة أنيقة ارتكز على ظلال العيون الترابية التي غمرت جفن العين العلوي والسفلي، مع الماسكرا الكثيفة للرموش، وجاء مكياج البشرة المخملي مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين ليبرز جمال بشرتها النقية، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الترابي المحدد بقلم بني اللون، كذلك اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة وخصلات الشعر المموجة المنسدلة إلى جانبي الوجه.

مكياج سموكي ذهبي مع تسريحة الكعكة العالية

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وفي جلسة تصوير لها، تألقت كارلا حداد بمكياج سموكي داكن ارتكز على لمساته الدافئة من خلال ظلال العيون الذهبية الداكنة فوق جفن العين المتحرك، والتي جاءت بأسلوب مسحوب من خلال خط الأيلاينر إلى خارج الجفن، والرموش المستعارة الكثيفة البارزة، واختارت مكياج البشرة المخملي الموحد المصقول بالبلاش البرونزي الناعم على تفاحة الخدين، وجاء أحمر الشفاه الوردي الداكن ليبرز جمال مكياجها، كذلك اختارت تسريحة الكعكة العالية الضخمة مع الفرق الوسطي للغرة المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الشعر الويفي

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ويليق المكياج النيود على جمال كارلا حداد بلمسات ناعمة جذابة، وقد اعتمدته في إحدى إطلالاتها بأسلوب راق ارتكز على ظلال العيون النيود فوق جفن العين مع الكحل الأسود الذي حدد شكل العين والماسكرا الناعمة، مع مكياج البشرة المخملي الموحد وأحمر الشفاه النيود، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج كلاسيكي بالأيلاينر مع تسريحة الرفعة البف

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ومن أجمل اختيارات كارلا حداد الجريئة التي تألقت بها هذا المكياج الكلاسيكي الجذاب الذي ارتكز على ظلال العيون البنية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين ومكياج البشرة الموحد مع البلاش المضيء واللامع وأحمر الشفاه الترابي النيود، كذلك اختارت تسريحة الرفعة البف مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه.