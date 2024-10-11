سلوى خطاب: حكيم باشا أعادني للصعيدي وهذا أكثر ما يعجبني في مصطفى شعبان

العودة للدراما الصعيدية بعد 26 سنة

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

أبطال "حكيم باشا" في رمضان 2025

https://www.instagram.com/p/C327q3JNiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C327q3JNiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C327q3JNiJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - كشفت الفنانةتفاصيل ظهورها في، حيث تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "" مع الفنانوالمقرر انطلاق تصويره خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي تكرر تعاونها معه للعام الثاني على التوالي بعدما قدما مسلسل "" فيوقالت سلوى خطاب لـ"الخليج 365" أنها تعود لتقديم الدراما الصعيدية للمرة الثانية في "" موضحة: "أنا معملتش صعيدي من أيام مسلسل "" أي منذ 26 عاماً، وأعود لهذه النوعية بعد اشتياق كبير، وسأتعامل مع اللهجة وكأني لأول مرة أتحدث بها، فأتدرب عليها حالياً وفى نفس الوقت سيكون معنا مصحح لهجة خلال التصوير لأن ذلك ضروري جداً".يمكنكِ قراءة.. مصطفى شعبان يعيد تعاونه مع نجوم المعلم في رمضان 2025وأشادت سلوى خطاب بتجربتها مع الفنان مصطفى شعبان قائلة: "مصطفى ممثل شاطر وأكثر ما يعجبنى فيه وعن تجربة أنه يقدر ويحترم زملائه والممثلين الكبار معه، وذلك هو الذي جعلنى أكرر عملي معه بعد "المعلم" كما أنه يهتم كثيراً براحة الممثلين وسعادتهم خلال العمل، وعن نفسي استمتعت بتجربة المعلم رمضان الماضى والذي جسدت فيه دور شريرة ولكن في حكيم باشا شخصيتي ليست شريرة".مسلسل "ا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي وتدور الأحداث فى إطار صعيدي اجتماعى مع خط درامي مهم حول تجارة الآثار.يذكر أن سلوى خطاب شاركت فى موسم دراما رمضان 2024 خلال مسلسلين الأول هو "المعلم" بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.إقرأي أيضاً.. تفاصيل أحداث مسلسل مصطفى شعبان حكيم باشا.. رمضان 2025المسلسل الثاني الذي شاركت فى بطولته سلوى خطاب، هو "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».