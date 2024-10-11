هل تعلمون أن لأميتاب باتشان يومَيْ ميلاد... هل وُلد مرتين؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - يحتفل اليوم النجم العالمي أميتاب باتشان بيوم ميلاده الـ 82، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره وأصدقائه في الصناعة وعائلته، حيث وُلد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر من عام 1942، وحقيقة الأمر أن أي شخص لديه يوم ميلاد واحد فهذا طبيعي، إلا أن أميتاب باتشان لديه يومان ويحتفل مرتين، وهما اليوم الموافق 11 أكتوبر وآخر الموافق 2 أغسطس؛ فما هو السبب وراء احتفال نجم بوليوود بيوم ميلاده مرتين؟ هذا ما سنعرفه في الموضوع التالي.

أميتاب باتشان وُلد مرتين

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في الحادي عشر من أكتوبر عام 1942، استقبل والدا أميتاب باتشان "هاريفانش راي باتشان وتيجي باتشان" ابنهما، لكن يحتفل أميتاب بيوم ميلاده الثاني، في الثاني من أغسطس، وهذه قصة الاحتفال، فقد تعرض الممثل لإصابة كادت أن تودي بحياته أثناء تصوير فيلم Coolie عام 1982 من إخراج مانموهان ديساي، حيث كان يصور مشهد أكشن مع بونيت إيسار، ولكن أميتاب أخطأ في توقيت المشهد فدفع بونيت بطنه عن طريق الخطأ، ونتيجة لهذا فقد أميتاب باتشان وعيه وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى سانت فيلومينا في بنغالورو لإجراء عملية جراحية طارئة، حيث أصيب بنزيف داخلي خطير، لدرجة أنه أُعلن عن وفاة النجم سريرياً، وبعد ساعات من العناية الطبية، عاد إلى الحياة بحقنة أدرينالين في 2 أغسطس عام 1982، لهذا يحتفل أميتاب باتشان ومعجبوه بيوم ميلاده الثاني في هذا التاريخ.

أميتاب باتشان.. اسم مرتبط بالسينما والثقافة الهندية

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لا يُعد النجم أميتاب باتشان ممثلاً أو نجماً في السينما الهندية، بل يُعتبر رمزاً للصناعة بأكملها وللثقافة الهندية، فقد ارتبط اسمه بالتميز في التمثيل ومكانته كنجم عالمي لا تشوبها شائبة، فبراعته معروفة جيداً، وأظهرت العديد من أدواره قدراته في الغناء والرقص والكوميديا.

ظهر باتشان لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم "سبعة هنود" Seven Indians عام 1969، وفاز عن تصويره في فيلم "أناند" Anand بأولى جوائز فيلم فير العديدة التي نالها.

مثَّل في أكثر من 35 فيلماً بحلول نهاية السبعينيات، وكان يُعتبر على نطاق واسع نجم السينما الأكثر تميزاً في الهند، نمت شهرته إلى الحد الذي أصبح فيه ظاهرة ثقافية، تجتذب مجموعات كبيرة من المتابعين المعجبين أينما ذهب، ابتعد عن أضواء السينما لفترة حيث قرر الحصول على عضوية البرلمان الهندي في عام 1984، لكنه استقال من منصبه في عام 1989، ليعود مجدداً إلى السينما في عام 1990، ففاز بجائزة الفيلم الوطني عن دوره كزعيم مافيا في فيلم "Agneepath". كما أصبح رئيساً لشركة إنتاج الأفلام وإدارة الفعاليات Amitabh Bachchan Corporation Ltd، إلا أن الشركة عانت من مشاكل مالية، فاستأنف باتشان في النهاية مسيرته التمثيلية.

من عام 2000 حتى عام 2006، استضاف باتشان النسخة الهندية من البرنامج الأمريكي والبريطاني المثير "من سيربح المليون؟"، "Kaun Banega Crorepati"، وقد ساعد سلوكه الهادئ وكاريزمته في أن يصبح العرض أحد أكثر البرامج التلفزيونية شعبية في الهند، ظهر لأول مرة في هوليوود بدور ثانوي في فيلم "The Great Gatsby" للمخرج باز لورمان عندما كان يبلغ من العمر 70 عاماً.

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تواريخ هامة في حياة أميتاب باتشان

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1973: بداية نجوميته

ظهر أميتاب باتشان، وبدأ نجمه يلمع في دور الشاب الغاضب في "Zanjeer"، والذي رفضه العديد من الممثلين.

1975: أفضل مبيعاته على الإطلاق

حقق فيلم "Sholay" نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر وحقق 350 مليون روبية هندية.

1983: استراحة من التمثيل

عانى النجم من مرض الوهن العضلي الوبيل، وهو حالة عصبية عضلية مناعية ذاتية، مما أثر عليه كممثل.

2005: ارتباطه بجائزة للأوسكار

قدم أميتاب باتشان صوته للفيلم الوثائقي الفرنسي الحائز على جائزة الأوسكار "مسيرة البطاريق" للمخرج لوك جاكيت.

2013: الظهور في هوليوود

شارك باتشان في بطولة فيلم "غاتسبي العظيم" The Great Gatsby مع توبي ماغواير وليوناردو دي كابريو، حيث لعب دور ماير ولفشيم.

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