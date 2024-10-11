إلهام شاهين مع بنات عائلتها: نعشق الأسود وقلبنا أبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - في خطوة جديدة لمواجهة الهجوم المتواصل على عائلتها، نشرت النجمة إلهام شاهين ألبوم صور مع بنات العائلة، وكلهن يرتدين فساتين باللون الأسود، وقالت إن العائلة بالكامل قلبها أبيض وتتمنى الخير للجميع.

إلهام شاهين نشرت ألبوم الصور عبر حسابها على انستغرام، وضمت شقيقتها الصغرى إيناس شاهين وابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، وعلقت قائلة: بناتي الحلوات القمرات.. مش عارفة ليه بنحب اللون الأسود، رغم إن قلبنا أبيض فل وبنحب الخير للدنيا كلها.

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وتابعت إلهام شاهين: بحبكم من كل قلبي.. إيناس الكبيرة صاحبة الذوق العالي وأجمل ستايلست، وإلهام الصغيرة القلب الحنون وسند عيلتها كلها، عموما يا جميلات الأسود يليق بنا.

إلهام شاهين تدافع عن نجلة شقيقتها

وسبق أن دافعت إلهام شاهين عن نجلة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وذلك بعد الهجوم التي تعرضت له بعد حفل زفاف نجل خالها مدير التصوير محمود شاهين، والذي أقيم الفترة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

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ردت النجمة إلهام شاهين من خلال لقائها مع موقع " ET بالعربي" عن الهجوم الذي تعرضت له ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، بعد حفل زفاف نجل خالها مدير التصوير محمود شاهين، حيث قالت:" معنديش تعليق إحنا العيلة بنتعامل مع بعض كده، بنتعامل على أننا إخوات، ابن خالي، ابن خالتي وابن عمي بنسلم على بعض ونبوس بعض، إحنا طبعنا كده".

و أضافت: "إلهام الصغيرة مالها إيه خصها بأفكاري وآرائي وتصرفاتي، لكن لما مش بيلاقولي حاجة يهاجموني عليها فبيهاجموني في إلهام، وهي البنت صغيرة وفي بداية طريقها حبيتها كممثلة أو محبتهاش مش مشكلة، لكن فيه كمان بنات جداد كتير، هل انت بتحبهم كلهم واللي مش بتحبه منهم كلهم بتهاجمهم".

وأكملت: "البنت ناجحة وأنا قلتلها ولا تقري ولا تهتمي، السنة اللي فاتت اشتغلت مسلسلين في رمضان إمبراطورية ميم وأعلى نسبة مشاهدة ودا ناجح جدًا وخدت عنهم جوائز، في كل مهرجان تاخد عن المسلسلين، معنى كده إن لجان التحكيم معترفة بيها وإنها ممثلة كويسة وكويسة جدا وهي وجه جديد، أما الحقد عليها فأنا الحقيقي مش لاقياله سبب".

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