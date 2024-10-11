جدول حفلات موسم الرياض 2024-2025.. التفاصيل الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن جدول حفلات موسم الرياض 2024-2025، في نسخته الخامسة التي تنطلق غدًا السبت 12 أكتوبر.

ونشر تركي آل الشيخ جدول حفلات موسم الرياض عبر حسابه الرسمي على إكس، وعلق قائلًا: جدول حفلات موسم الرياض مع شركة بنش مارك.

وتفتتح حفلات موسم الرياض، يوم 17 أكتوبر الجاري بحفل يضم النجوم جواد العلي وفؤاد عبد الواحد وعايض.

ويوم 25 أكتوبر تقام ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب بمشاركة النجوم: نور مهنا وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق ومحمد ثروت.

ويخصص حفل يوم 31 أكتوبر للنجم عمرو دياب، بينما يقام يوم 14 نوفمبر حفل بعنوان "لا يوقف" بمشاركة موضي الشمراني ودخون وخديجة معاذ وتهاني السلطان.

وتقام حفلة تامر حسني يوم 27 ديسمبر المقبل، وتعقبها حفلة النجمة نانسي عجرم بمشاركة رامي صبري يوم 3 يناير 2025.

ليلة الشباب تقام يوم 8 يناير 2025، بمشاركة عبد الوهاب وسلطان المرشد ومتعب الشعلان وعبد العزيز المعني.

ويقدم النجم محمد حماقي حفله يوم 10 يناير، ويعقبه حفل المطربة أحلام يوم17 يناير.

ويضم جدول حفلات موسم الرياض ليلة خاصة للاحتفاء بالوسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير المقبل، ويختتم الجدول بحفل المطرب تامر عاشور المقرر يوم 21 فبراير.

وتنطلق فعاليات موسم الرياض 2024-2025، غدًا السبت 12 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بقيادة تركي آل الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى مارس 2025.

للمزيد الاطلاع على: موسم الرياض يوقع عقود الرعاية لنسخة 2024 مع 24 جهة وشركة محلية وعالمية.

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