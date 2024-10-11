فن ومشاهير

توم كروز يظهر قلقًا في لندن والسبب إعصار “ميلتون”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُصد النجم الأمريكي توم كروز وهو في حالة قلق شديد أثناء تواجده في مهبط طائرات الهليكوبتر في باترسي بلندن، وذلك قبل ساعات قليلة من وصول إعصار “ميلتون” إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يمتلك بطل فيلم Mission Impossible مُجمعًا سكنيًا كبيرًا في مدينة كليرواتر بمقاطعة “بينيلاس” في فلوريدا، وهي إحدى المدن التي يتوقع الخبراء أن تغمرها المياه بعد وصول الإعصار.

هذا وقد أُصدرت تحذيرات من وقوع الإعصار في أكثر من 20 مقاطعة بفلوريدا، حيث أعلن حاكم الولاية أن الحرس الوطني يستعد لأكبر عملية بحث وإنقاذ في تاريخ الولاية، مع نشر 9000 جندي للتعامل مع الفوضى المحتملة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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