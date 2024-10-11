الجيش الروسي دمّر مسيَّرتَين أوكرانيتَين فوق مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفب وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بتعطيل أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أأربع طائرات مسيرة أوكرانية شمال منطقة كامينسك-شاختينسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير مسيّرات أوكرانية تستهدف أراضيها، مع استمرار الحرب وتحقيق الجيش الروسي تقدمًا في شرق أوكرانيا.