شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على مهران: زيارة الرئيس السيسي لإريتريا تعكس دور مصر فى دعم استقرار القرن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب الدكتورعلى مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، والتي جاءت تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وأكد عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية

وأشار مهران إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأوضح مهران أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في توقيت هام للغاية، حيث تركز على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية.

ولفت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم عملية التنمية في المنطقة.

وشدد النائب علي مهران على أن تعزيز التعاون مع إريتريا يُعَدّ جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأضاف النائب الدكتور على مهران، أن مناقشة الأوضاع الإقليمية خلال الزيارة تعكس إدراك مصر لأهمية استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وما لذلك من تأثير مباشر على أمن المنطقة وسلامتها.

وأكد مهران أن مصر تسعى دائمًا لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار، مما ينعكس إيجابًا على مصالح شعوب المنطقة.

وأشار الدكتور على مهران إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتابع النائب علي مهران أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية لتعزيز التواصل مع الدول الأفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز مسيرة التنمية.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا تعكس الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية وسعيها الدائم لدعم جهود التنمية والاستقرار.

وأعرب الدكتور على مهران عن ثقته في أن نتائج هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون بين مصر وإريتريا وتدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.