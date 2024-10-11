استطلاع لمعاريف: حزب الليكود بزعامة نتانياهو سيشكل القوة السياسية الأولى إذا جرت الانتخابات اليوم

كشف استطلاع رأي لصحيفة معاريف، بأن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيشكل القوة السياسية الأولى بإسرائيل إذا جرت الانتخابات اليوم. وبحسب الاستطلاع فأن عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت إلى المشهد السياسيي على رأس حزب جديد سيجعله القوة الأولى بإسرائيل.

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