الامارات | محمد بن راشد: خير الناس أنفعهم للناس

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: خير الناس أنفعهم للناس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "x"، "تويتر" سابقاً :
"علمتني الحياة.. أن أهم إنجاز في الحياة .. هو قدرتك على تغيير حياة الناس .. تيسير حياة الناس .. تطوير حياتهم نحو الأفضل .. وخلق الفرص والمنافع لهم ..
خير الناس أنفعهم للناس".
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