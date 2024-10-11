وزارة الاقتصاد والتخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد العمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاقتصاد في عمان اليوم, مذكرة تفاهم مشتركة، ترتكز أُطرها على التعاون في التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات والخطط الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر والدائري، ويكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتسري مذكرة التفاهم لمدة خمسة أعوام.

ووقع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, ومعالي وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري.

وتنص المذكرة على تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، ووفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تعزيزًا للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط