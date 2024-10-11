السعودية | توقيع عقود الرعاية لموسم الرياض 2024 مع 24 جهة وشركة محلية وعالمية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توقيع عقود الرعاية لموسم الرياض 2024 مع 24 جهة وشركة محلية وعالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقيمت في منطقة فيا رياض اليوم، مراسم التوقيع على عقود رعاية موسم الرياض 2024، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, حيث وقع معالي المستشار آل الشيخ, ومعالي وزير السياحة أحمد الخطيب على عقد رعاية الهيئة السعودية للسياحة لموسم الرياض بصفتها شريكًا رسميًا للموسم.

كما وقع آل الشيخ عقد رعاية برنامج جودة الحياة لموسم الرياض، بصفته شريكًا رسميًا للموسم، حيث مثل البرنامج في التوقيع الرئيس التنفيذي خالد البكر.

ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط عقود الرعاية مع الشركاء البلاتينيين، وهم البنك الأهلي السعودي ومثله في التوقيع الرئيس التنفيذي للبنك طارق السدحان وشركة الاتصالات السعودية ومثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس عليان الوتيد، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي مثلها في التوقيع رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وشركة أرامكو السعودية ومثلها نائب الرئيس الأعلى لشؤون أرامكو السعودية خالد بن خليفة الملحم.

كما جرى التوقيع مع الشركاء المميزين (premium)، وهم شركة تطوير المربع ومثلها في التوقيع الرئيس التنفيذي للمالية طارق المشرف، والناقل الرسمي للموسم الخطوط الجوية العربية السعودية حيث وقع العقد ممثلًا لها رئيس التسويق في المجموعة خالد طاش.

وشركة التعاونية ومثلها في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عثمان القصبي.

وفيما يتعلق بالشركاء الإستراتيجيين، وهم شركة التنفيذي التي مثلها في توقيع العقد الرئيس التنفيذي جلبان الجلبان، وشركة لوسيد ومثلها في توقيع العقد نائب الرئيس التنفيذي فيصل سلطان، ومطعم بيتزا مايسترو ومثله في التوقيع الرئيس التنفيذي خالد العمران، وcheck app التطبيق الخاص بخدمات البروتوكول ومثله في التوقيع المؤسس والرئيس التنفيذي عبدالله البكر.

وفيما يتعلق بالتوقيع مع الشركاء الرئيسيين فتم التوقيع مع كل من شركة بيبسي ومثلها في توقيع العقد نائب الرئيس التنفيذي محمد الجميح وشركة ليز ومثلها الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في منطقة الشرق الأوسط أحمد الشيخ، وشركة دانكن ومثلها في التوقيع الرئيس التنفيذي طارق العذل وشركة بدائل (دزرت) ومثلها في توقيع العقد الرئيس التنفيذي تولغا سيزر، وشركة بنده حيث وقع العقد نائب رئيس مجلس إدارة شركة صافولا وعضو مجلس إدارة شركة بندة بندر العيسى، واتحاد ميار ومثله رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الصالح، وتطبيق parket ومثله رئيس مجلس الإدارة علي بن حسين بن عادي.

وفيما يتعلق بالشريك البيئي للموسم، تم التوقيع مع شركة سيرك التي مثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد الشيحة.

أما شريك التواصل الاجتماعي، فتم التوقيع مع تطبيق جاكو ومثله في التوقيع الرئيس التنفيذي فهد الشدي.

وفي فئة الشركاء المشاركين في رعاية موسم الرياض، فتم التوقيع مع شركة كودو ومثلها رئيس مجلس الإدارة راكان الراشد.

كما قدم موسم الرياض رعاية بقيمة مليوني ريال لجمعية حفظ النعمة التي مثلها خلال التوقيع مع المهندس فيصل بافرط، الأمين العام للجمعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.

من جهة أخرى، وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط عقد رعاية الموسم لنادي “تويستد مايندز” ممثلًا عنه الرئيس التنفيذي للنادي علي العبداللطيف.

ويُعد “موسم الرياض” فرصة كبرى للشركات لتحقيق أقصى درجات الانتشار في الأسواق العالمية والمحلية، بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده.

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