الخليج اليوم .. عراقجي: يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن إيران والسعودية يمكنهما المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكتب عراقجي في منشور على منصة "X": "إيران والسعودية يمكنهما معا المساعدة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الامر يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية".

وفي تصريحات صحفية من الدوحة اليوم الخميس، شدد عراقجي أن بلاده جاهزة لأي سيناريو ردا على إسرائيل قائلا: "جاهزون لأي سيناريو مع أننا لا نريد الحرب ولا التصعيد.. بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا".

وأضاف :"سنرى كيف سيكون الهجوم وبناء عليه سنحدد طبيعة ردنا التي سندرسها بكل دقة.. إسرائيل تبحث عن حرب واسعة وجر دول إلى هذه الحرب".

ولفت إلى أن "إيران ليست الوحيدة التي لا تريد حربا واسعة بل إن الجميع يعرف كارثية هذه الحرب".

وتابع قائلا: "المقاومة قادرة على الرد على الكيان الإسرائيلي ونتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة بالقضاء على حماس وسيواجه الحالة ذاتها في لبنان".

وشدد على أن دعم طهران "لن يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي بل ستقدم أي شيء ضروري لهم مهما كان".

وأضاف "لم نتخل يوما عن دعم المقاومة وقد أعلنت من بيروت أن إيران لن تتخلى عن المقاومة.. لقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات.. سندعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة.. أجرينا مشاورات بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير".

ولفت إلى أن الدول الكبرى في المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا حيال التصعيد الحاصل

وشدد على أن دور السعودية كبير في المنطقة وقطر دولة مؤثرة ووتجري طهران مشاورات معهما لوقف الحرب.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل أمس الأربعاء إلى الرياض وأجرى محادثات مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.