شكرا لمتابعة خبر عن 189 ألف ريال غرامات على منشآت تواطأت بمشاريع حكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عقوبات مقررة ضد 5 منشآت تعمل بقطاع المقاولات؛ لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية .

وأوضحت الهيئة في بيانها عن وجود غرامات مالية تتجاوز 198 ألف ريال بحق 5 منشآت تعمل بقطاع المقاولات، لثبوت لثبوت مخالفة ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: 8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتضمن القرار، إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها (189,367) ريالا بحق المنشآت الخمسة وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً لفوات مدة الطعن من المنشآت على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.

كما أهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة