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الأجهزة الرقابية بوزارة التموين تتابع توافر السلع الاستراتيجية فى الأسواق

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القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق  لمتابعة  تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الـ 7  سلع الاستراتيجية، وقرار  وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن  تنظيم تداول السلع " زيت الخليط ، الفول ، الأرز ، اللبن ، السكر ، المكرونة ، الجبن الأبيض   ويحظر القرار  حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى ، وكذلك متابعة ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبى احتياجات المواطنين .

على جانب أخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، كما تتابع غرفة عمليات وزارة التموين ضخ السلع بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتأكد من مد الفروع بالمنتجات اول بأول وفقا لاحتياجات كل منطقة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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