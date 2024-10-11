القبض على 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة فى الجيزة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.