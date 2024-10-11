ضبط أكاديمية تمريض بدون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته أكاديمية تعليمية للتمريض بدون ترخيص بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المستشفيات المختلفة والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مجموعة من ملفات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين لحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم لتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.