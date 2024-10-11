العثور على جثة بجوار مترو المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص ملقاة أعلى قضبان السكة الحديد بالقرب من محطة مترو أنفاق المنيب غرب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة القصبجي بدائرة القسم.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص ملقاة على السكة الحديد بعد محطة مترو أنفاق المنيب بنحو 400 متر.

ووجه رئيس المباحث معاونه بفحص مكان الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتوفى والتأكد من جود شبهة جنائية من عدمه.