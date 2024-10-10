شكرا لمتابعة خبر عن الفيصل : لا أقول إلا الحمدلله المملكة تشهد تطور في جميع المجالات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على أن مجال الفنون شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وقال سمو الأمير خلال منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثانية: “الإبداع والخدمة ليس فقط في مجال الأفلام ، ولكن أيضًا في مجال الحضارة بصفة عامة” .

وأضاف : “أستطيع أن أضيف إلى مجهودات وزارة الثقافة، إنتاج الأفلام ما هو قائم ويُعمل به في مجال المسرح، إذ شاهدنا مؤخرًا في مجال الأوبرا والفرق الموسيقية، الحفل الذي أقيم في لندن، وما أستطيع أقول غير الحمد لله” .

وتضم النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي، والتي تأتي امتدادًا للنجاح الذي تحقق في النسخة الأولى 2023، مؤتمرًا دوليًا وورشات عمل متخصصة، بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات مبتكرة عن الاستدامة ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل صناعة الأفلام .