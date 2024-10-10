الحد من هدر 16 مليون م2 من الأسفلت

ويعمل المركز ضمن إطار دوره في عملية التخطيط، وضمان امتثال أعمال التنفيذ وفق المخطط له، حيث قام بجمع أكثر من 200 ألف مشروع حالي ومستقبلي وتحليلها ودمجها؛ مما مكّن المركز من إعادة توجيه أولويات تنفيذ إعادة السفلتة، بما يضمن عدم ازدواجيتها مع مشاريع مخطط تنفيذها خلال 5 أعوام قادمة؛ الأمر الذي أسهم في تجنّب هدر أكثر من 16 مليون م2 من طبقات الأسفلت بمنهجية موحّدة ترتكز على الاستدامة، وضمان السلامة المرورية.
يذكر أن برنامج جودة الطرق يأتي في إطار جهود المركز بالتكامل مع أمانة منطقة الرياض، وشركاء النجاح من الجهات كافة؛ للارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئة مستدامة ومزدهرة، تلبي طموحات قاطني مدينة الرياض تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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