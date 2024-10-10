شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى كأس الاتحاد للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف اليوم فريق الزمالك ناشئين مواليد 2005 نظيره الأهلى، على ملعب النادى بميت عقبة فى إطار مباريات الأسبوع الثانى من بطولة كأس الاتحاد.

ويقع الزمالك والأهلى ضمن فرق المجموعة الثانية التى تضم فرق سموحة، الأهلى، الزمالك، والقناة، كما يلتقى اليوم فريقا سموحة والقناة فى إطار مباريات نفس الأسبوع على ملعب فرعى القناة الجديد.

وتضم البطولة 5 مجموعات الأولى تضم فرق بيراميدز، الإسماعيلى، سيراميكا، والمجموعة الثانية فرق الأهلى، القناة، الزمالك، سموحة، وعلى مستوى المجموعة الثالثة فرق إنبى، الاتحاد، الجونة، النجوم، وفى الرابعة فاركو، بروكسى، حرس الحدود، المقاولون، وفيما يخص المجموعة الخامسة فتضم فرق كل من زد، غزل المحلة، بتروجت،مودرن سبورت

يذكر أن مباراة الزمالك السابقة أمام سموحة انتهت بفوز الفريق السكندرى فى مباراة ماراثونية، انتهت 37/38 بركلات الترجيح.