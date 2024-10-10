اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو نفذ ليلة أمس غارات دقيقة استهدفت مخازن ووسائل قتالية في بيروت وجنوب لبنان". كما اشار الى أن "سلاح الجو اغتال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في ميس الجبل محمد علي حمدان، وأحمد مصطفى الحاج علي، قائد جبهة الحولة، المسؤول عن مئات الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات باتجاه منطقة كريات شمونة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله وقائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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