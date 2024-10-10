وقوع عدد من الإصابات نتيجة غارة إسرائيلية على بلدة المطرية

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً بعد منتصف اللّيل على بلدة المطرية في قضاء صيدا، ما أدّى الى وقوع 6 إصابات معظمها طفيفة ومتوسّطة، وإصابة واحدة خطيرة، وقد تمّ نقلهم إلى مستشفى "الفقيه" عبر مركز كشّافة الرّسالة الإسلاميّة التطوّعي- الخرايب.

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