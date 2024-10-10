سرور طالب الأفران بالالتزام الدقيق بالوزن والسعر الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد

طالب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ​ناصر سرور​، الأفران بـ"الالتزام الدّقيق بالوزن والسّعر الرّسمي الصّادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".

وأكّد أنّ علينا جميعًا التّضحية والوقوف مع الشّعب الّذي ترك منازله وعمله، بسبب العدوان الصّهيوني على الجنوب والضّاحية والبقاع"، متوجّهًا بالشّكر إلى جميع اللّبنانيّين، على "تكاتفهم وتعاضدهم واستقبالهم اخوتهم في الوطن في كلّ المناطق اللّبنانيّة، من الجبل إلى كسروان وطرابلس وعكار وجبيل وبيروت...".