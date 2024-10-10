شكرا لمتابعة خبر عن “وقاء” يؤكد استمرارية الأعمال بعد سقوط طائرة المكافحة ونجاة قائدها بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، سقوط إحدى طائرات المكافحة الجوية التابعة للشركة المشغلة في محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأشار المركز إلى نجاة قائد الطائرة وحالته مستقرة، موضحًا أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بمهمة روتينية لمكافحة النواقل الحشرية للأمراض بالمنطقة.

كما أكد “وقاء” أن أعمال المكافحة الجوية للنواقل الحشرية في منطقة جازان مستمرة تعزيزًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقاية من نواقل الامراض الحشرية وذلك باستخدام أحدث التقنيات في الوقاية والمكافحة لحماية السكان والثروة الحيوانية من مخاطر الأمراض المنقولة بالنواقل الحشرية.