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سلامة النقل يصدر بياناً بشأن حادثة تحطم طائرة رش زراعي في جازان

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الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الأربعاء بياناً بشأن حادثة تحطم طائرة رش زراعي في منطقة جازان.

وذكر المركز في البيان الذي نشر على حسابه الرسمى على منصة اكس: “تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الأربعاء 2024/10/09م، بلاغاً بشأن حادثة لطائرة رش زراعي من طراز 504-Air Tractor AT) في محافظة الحرث بمنطقة جازان”.

وأضاف: “فيما باشر فريق متخصص من المركز عملية جمع المعلومات والبدء في إجراءات التحقيق وذلك للكشف عن ملابسات الحادثة”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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