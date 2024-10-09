شكرا لمتابعة خبر عن سلامة النقل يصدر بياناً بشأن حادثة تحطم طائرة رش زراعي في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الأربعاء بياناً بشأن حادثة تحطم طائرة رش زراعي في منطقة جازان.

وذكر المركز في البيان الذي نشر على حسابه الرسمى على منصة اكس: “تلقى المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الأربعاء 2024/10/09م، بلاغاً بشأن حادثة لطائرة رش زراعي من طراز 504-Air Tractor AT) في محافظة الحرث بمنطقة جازان”.

وأضاف: “فيما باشر فريق متخصص من المركز عملية جمع المعلومات والبدء في إجراءات التحقيق وذلك للكشف عن ملابسات الحادثة”.