شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مراسل اليمن اليوم .. إعدام 11 مختطفًا لدى تنظيم القاعدة (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلن تنظيم أنصار الشريعة الذراع المحلي لتنظيم القاعدة الارهابي في اليمن اعدام (11) مواطنًا، تم اختطافهم منذ سنوات.



وقال بيان للجنة الامنية للتنظيم، الجمعة 27 ديسمبر/كانون اول 2024، إن التنظيم أعدم 11 شخصًا بتهمة التجسس لصالح عدد من الجهات، بينهم مراسل قناة اليمن اليوم الصحفي محمد قائد المقري، الذي اختطف في العام 2016، أثناء سيطرة التنظيم على محافظة حضرموت.

وفيما يلي أسماء المختطفين الذين أعلن التنظيم الإرهابي إعدامهم:

1- ناجي الزهيري

2- محمد أحمد حسين العزاني الملقب (ذمرة)

3- محمد أحمد باشبيب

4- عبد الرحمن حسين هديس

5- الرصاص علوي حسين أحمد الرصاص

6- عبد العزيز محمد صالح الحدي المعروف بـ(زنجي)

7- حسين محمد علي السعادي المعروف بـ (مجاهد السعادي)

8- عبد الله علي العزاني الملقب (بالحيوان)

9- يوسف صالح أحمد محمد عبد الكريم الحميقاني

10- حسين علي محمد حسين السوادي

11- محمد المقري