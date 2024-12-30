تكنولوجيا: إعلان تشويقي لجهاز Zone الجديد من Zotac قبل إنطلاق فعاليات #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Zotac لإطلاق الجيل الثاني من جهاز الألعاب المحمول “Zone”، ولقد شاركت اليوم إعلان تشويقي يكشف التفاصيل الأولى لهذا الإصدار قبل إنطلاق فعاليات #CES2025 في شهر يناير المقبل.

أكدت Zotac اليوم على خططها لإطلاق جيل جديد من أجهزة الألعاب المحمولة Zone خلال معرض لاس فيجاس القادم، كما أكدت على أن الإصدار القادم من أجهزة الألعاب يأتي بتكوينات مميزة بآداء قوي مقارنة بالإصدار السابق المميز بشاشة OLED.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الجيل الثاني من أجهزة “Zone” في معرض CES للعام 2025، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول مواصفات ZOTAC GAMING ZONE.

ولقد قدمت الشركة إصدارها الأول بمعالج AMD Ryzen 7 8840U APU، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما تشير التوقعات إلى أن الجيل الثاني يأتي بمعالج Ryzen AI HX 370 أو Ryzen Z2 Extreme، وهي إصدارات تقدم ترقية جيدة في هذا الجهاز.

كما يأتي الجيل الثاني من Zotac Zone ببعض المميزات الهامة التي تميز هذا الإصدار، مثل d-pad على غرار أجهزة Claw 7 AI Plus وClaw 8 AI Plus، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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