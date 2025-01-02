تكنولوجيا: سامسونج تعيد تصميم Good Lock مع One UI 7 وتطلقه عالميًا عبر متجر Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتيح Good Lock من سامسونج تخصيص واجهة One UI بعمق دون الحاجة إلى الجذر أو أي تعديلات معقدة. ومع ذلك، كان الإطار محدودًا بمناطق معينة، ومتوفرًا فقط عبر Galaxy Store. لكن هذا الوضع يتغير في عام 2025، حيث ستوسع سامسونج نطاق Good Lock ليشمل جميع البلدان، مع طرحه أيضًا في متجر جوجل بلاي جنبًا إلى جنب مع One UI 7.

عملت سامسونج على تطوير Good Lock لسنوات، حيث صمم لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في واجهة النظام. يتيح Good Lock إجراء تعديلات متنوعة، بدءًا من تخصيص مشغل تطبيقات سامسونج وصولًا إلى تشغيل التطبيقات على شاشة الغطاء في Galaxy Z Flip. يوفر هذا الإطار حلولًا لمشكلات واجهة سامسونج الخاصة ويعالج بعض القيود الموجودة في نظام اندرويد.

مع One UI 7، ستتوسع ميزة Good Lock لتصبح متاحة في جميع البلدان. أكدت سامسونج في منشور على المنتدى أن المستخدمين سيتمكنون من تنزيل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى Galaxy Store. أشارت الشركة إلى أن Good Lock سيصبح أكثر سهولة للمستخدمين، مما يلبي طلبات العديد من عملاء Galaxy.

وإلى جانب التوسع الجغرافي، تعمل سامسونج على إعادة تصميم Good Lock لتحسين تجربة المستخدم. ذكرت الشركة أنها أعادت هيكلة التطبيق الرئيسي ليصبح أكثر سهولة ووضوحًا. يشمل التحديث إضافة مرشح لتطبيقات Good Lock محددة، وعلامة تبويب جديدة باسم “صفحتي” لتمكين المستخدمين من إدارة تطبيقاتهم بسهولة.

علاوةً على ذلك، تخطط سامسونج لتحديث العديد من تطبيقات Good Lock لتتوافق مع One UI 7 قريبًا. يعتبر One UI 7 تحديث سامسونج لنظام Android 15، والذي يخضع حاليًا للاختبار التجريبي على سلسلة Galaxy S24. ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسميًا على سلسلة Galaxy S25 في وقت لاحق من شهر يناير.

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