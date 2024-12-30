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شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين سباقات ميدان العلا للهجن لتعزيز ريادتها كموطن للرياضات التراثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن عن انضمام ميدان العلا للهجن ضمن الميادين التي تحتضن سباقات الميادين وذلك في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة العلا كوجهة رائدة للرياضات التراثية على مستوى المنطقة.
وانطلقت السباقات من أكتوبر 2024، وستستمر حتى أبريل 2025، في ميدان الهجن بقرية مغيراء للرياضات التراثية وتضم ميادين ومرافق مخصصة لهذه السباقات، على مساحة تزيد عن 50 مليون متر مربع.
ويشهد السباق حتى الآن أكثر من 1557 مشاركًا من ملاك الهجن و المطايا والهجانة القادمين من السعودية و الخليج.
يأتي تنظيم سباقات ميدان العلا للهجن ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دعم الرياضات التراثية والاحتفاء بالثقافة والتراث الأصيل، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة حيث يشهد الميدان إقامة 13 سباق للهجن خلال الموسم بهدف دعم المُلاك ومحبي الرياضة في المنطقة.
ويمثل ميدان السباق، الذي يمتد على مساحة 25 كيلومترًا مربعًا في جنوب العلا، بما في ذلك مضمار سباق بطول 8 كيلومترات ومضمار تدريب بطول 6 كيلومترات، الطموح المستمر لدعم وتطوير الرياضات التراثية في العلا.
وانطلقت السباقات من أكتوبر 2024، وستستمر حتى أبريل 2025، في ميدان الهجن بقرية مغيراء للرياضات التراثية وتضم ميادين ومرافق مخصصة لهذه السباقات، على مساحة تزيد عن 50 مليون متر مربع.
ويشهد السباق حتى الآن أكثر من 1557 مشاركًا من ملاك الهجن و المطايا والهجانة القادمين من السعودية و الخليج.
يأتي تنظيم سباقات ميدان العلا للهجن ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في دعم الرياضات التراثية والاحتفاء بالثقافة والتراث الأصيل، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة حيث يشهد الميدان إقامة 13 سباق للهجن خلال الموسم بهدف دعم المُلاك ومحبي الرياضة في المنطقة.
ويمثل ميدان السباق، الذي يمتد على مساحة 25 كيلومترًا مربعًا في جنوب العلا، بما في ذلك مضمار سباق بطول 8 كيلومترات ومضمار تدريب بطول 6 كيلومترات، الطموح المستمر لدعم وتطوير الرياضات التراثية في العلا.