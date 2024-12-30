شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تقيس "الارتباط الوظيفي" للعاملين بالخدمة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع كل الوزارات، مشروع قياس الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية في العام الجديد.

ويهدف هذا المشروع إلى بناء بيئة عمل محفزة وإيجابية تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويقوم المشروع على قياس مدى ارتباط الموظفين بوظائفهم من خلال سبعة محاور رئيسية، تشمل: الغرض، والذي يُعنى بمدى إدراك الموظف لأهمية دوره ومساهمته في تحقيق أهداف جهة عمله، والقيادة، التي تقيس مدى مشاركة الموظف في صياغة وتنفيذ استراتيجية جهة عمله، والتنمكين، الذي يُركز على منح الموظفين الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات وتطوير حلول مبتكرة، والتعاون، الذي يُعنى بتعزيز روح الفريق الواحد داخل بيئة العمل، والتطوير، الذي يهدف إلى توفير فرص التعلم والتطوير المستمر للموظفين، والتقدير، الذي يُعنى بتقدير جهود الموظفين وإنجازاتهم، وأخيرًا طبيعة العمل، التي تُركز على توفير بيئة عمل مرنة ومتوازنة تُراعي احتياجات الموظفين الشخصية. أهداف المشروع

ويسعى المشروع إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: (تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية بشكل عام).

كما يُتيح المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في صنع القرار وتقديم مقترحات وحلول تُسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الصالح العام.