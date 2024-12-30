شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 ينخفض إلى 3720 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الإثنين، في مصر، 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الإثنين، في مصر، 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء. عيار 21 وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الإثنين، في مصر، إلى: 3720 جنيها للبيع، و3700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الإثنين، في مصر، 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الإثنين، في مصر، 2480 جنيها للبيع، و2466.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الإثنين، في مصر، 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29760 جنيها للبيع، و29600 جنيه للشراء.