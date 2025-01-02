شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 2-1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم الخميس 2-1- 2025 والتي شهدت تباين بين أسعار الخضروات مع توافر المعروض، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

واستقر متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 4.5 إلى 11.5 جنيها، ومتوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 8 إلى 15 وتراجع سعر كيلو البصل الأحمر ما بين 9 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 4 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 6 جنيهات وتراجع سعر كيلو الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 9 جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية إلى ما بين 6 إلى 10 جنيها بالجملة.