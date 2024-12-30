شكرا لقرائتكم خبر عن فاعل خير يتبرع بعمرة لامرأة يمنية وقريبها وعند دخولهم السعودية كانت الصدمة التي دفعت ثمنها حكم بالسجن 15 سنة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في واقعة مثيرة وغريبة، تحولت رحلة لأداء مناسك العمرة إلى المملكة العربية السعودية إلى كابوس لامرأة يمنية بعد أن تورطت دون علمها في محاولة تهريب مواد مخدرة.

بدأت القصة، عندما عُرضت على السيدة اليمنية وأحد أقاربها فرصة أداء مناسك العمرة على نفقة "فاعل خير". وفقا لما ورى الصحفي "فتحي بن لزرق"، الذي نشر صورة لسيدتين كشفا له ما حدث لشقيقتهما وقريبها.

وقبل موعد السفر بيوم، طلب المتبرع من السيدة توصيل "هدية صغيرة" لصديق له في السعودية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على علب سمن وعسل. وبدافع الامتنان، وافقت المرأة على حمل الهدية معها.

وعند وصولها إلى المنفذ الحدودي السعودي، اكتشفت السلطات أن علب السمن والعسل كانت تخفي بداخلها آلاف الحبوب المخدرة؛ ليتم القبض على المرأة، وإصدار ضدها حكم بالسجن لمدة 15 عامًا.

القضية أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال النوايا الحسنة من قبل المهربين واستخدام أساليب شيطانية للإيقاع بأبرياء، وسط تشديد بضرورة معرفة كل مقتنيات المسافر إلى أي دولة خارجية؛ كي لا توقعه "حسن النية" في مصيبة كبيرة