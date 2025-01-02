شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يمني يطلق زوجته في المستشفى لأنها أنجبت بنت.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مؤلمة وغير إنسانية شهدها مستشفى الزهراء بمحافظة البيضاء في اليمن، أقدم رجل على تطليق زوجته عقب ولادتها لطفلة. الحادثة التي رواها العاملون في المستشفى أثارت مشاعر الحزن والغضب بين من سمعوا بها.

وفقًا لشهادة إحدى الممرضات، دخل الزوج إلى غرفة التوليد حيث كانت زوجته تستريح بعد عملية الولادة. وبعد أن علم أن المولود فتاة، عبّر عن استيائه بنظرة غاضبة تجاه الطفلة، ثم توجه نحو زوجته التي كانت متعبة من الولادة قائلاً: "أديتي بنت يا شرمو... طالق، أنتي طالق أنتي طالق".

لم يكتفِ الزوج بهذا السلوك الصادم، بل خرج بسرعة من الغرفة ووقف عند بابها، حيث أمر زوجته بإرسال أحد إخوتها لأخذها من المستشفى، ثم أغلق الباب وغادر دون إلقاء نظرة أخرى.

ردود الفعل:

أثارت الحادثة استنكارًا واسعًا بين الموظفين والزوار في المستشفى، حيث وصفها البعض بأنها قمة في القسوة وعدم الإنسانية.

واعتبر العديد من المعلقين أن مثل هذه التصرفات تُظهر مستوى عميقًا من الجهل والتخلف، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها النساء في المجتمعات الريفية.

تعليق الممرضة:

أوضحت الممرضة التي شاهدت الواقعة أن الزوجة بدت مذهولة وصامتة، ولم تتمكن من الرد، ربما بسبب صدمتها أو تعبها الجسدي والنفسي بعد الولادة.

دعوات للتوعية:

تسلط هذه الحادثة الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف حملات التوعية بأهمية احترام حقوق المرأة والتوقف عن النظر إلى جنس المولود كعامل يؤثر على العلاقات الأسرية.