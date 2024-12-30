الامارات | "دبي الصحية" تُؤمن احتفالات رأس السنة الميلادية بخطة شاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "دبي الصحية" عن وضع خطة شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2025، ترتكز على رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات والعيادات الخارجية، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأوضحت "دبي الصحية" أن خطتها تشمل توفير 1800 كادر طبي وإداري لتقديم الرعاية الطبية، ووضع 6 مستشفيات حكومية وهي " راشد، دبي، الجليلة للأطفال، لطيفة، جبل علي، حتا "، بالإضافة إلى 4 عيادات هي " ند الحمر، البرشاء، مطار آل مكتوم، مطار دبي الدولي"، في حالة استعداد لضمان تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، كما عملت على تزويد 7 نقاط طبية، بكوادر طبية متخصصة في طب الطوارئ لضمان تلقي المريض الرعاية المناسبة ".

وحرصت أيضاَ ضمن خطتها على توفير فرق طبية متخصصة تقدم خدماتها بـ 13 لغة مختلفة هي “العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الفارسية، الروسية، الإسبانية، الهندية، البرتغالية، الإيطالية، الكورية، الألمانية، السواحلية" بالإضافة إلى لغة الإشارة، كذلك تم توفير 20 سيارة خاصة لنقل المرضى بعد تعافيهم إلى منازلهم أو إعادتهم إلى مقر الاحتفالات.

بهذه المناسبة قال خليفة باقر المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية " نحرص في "دبي الصحية" على وضع الخطط المتكاملة لتأمين الأحداث والفعاليات الكبرى في الإمارة، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية بأفضل جودة وفي أسرع وقت، سواء في الميدان أو في المستشفيات والمراكز الصحية. نشكر كافة الفرق الطبية على جهودها الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفعاليات الكبرى ".

وتابع " عملنا على تسخير كافة إمكاناتنا من مستشفيات وعيادات وكوادر طبية وتمريضية وجعلها في حالة تأهب للتعامل مع أي حالة طارئة خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي".

وأضاف " حرصت دبي الصحية أيضاَ ضمن خطتها على تقديم خدمتي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بعد لخدمة المرضى في منازلهم، ويمكن الحصول على الخدمتين أو أي خدمات أخرى من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم: 80060 "

وأكد أن كافة الجهود المبذولة تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان قضاء كافة أفراد المجتمع أوقات ممتعة خلال الاحتفالات التي تنظم في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وقضاء العطلة بصحة وأمان.

خطة شاملة:

من جهتها قالت الدكتورة سارة كاظم، رئيس طب الطوارئ في "دبي الصحية" تم وضع كافة أقسام الطوارئ في مستشفيات "دبي الصحية" في حالة استعداد للتعامل مع أية حالة طارئة، لضمان حصول المريض على أفضل خدمة علاجية".

وأوضحت" ترتكز خطتنا على تجهيز كافة أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بنسبة 20٪، بالإضافة إلى تعزيز آليات الاستجابة السريعة للحالات الحرجة بالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فيما يتعلق بنقل الحالات إليها، كذلك تخصيص غرف علاج إضافية".

وتابعت" تم تزويد المستشفى الميداني في مقر منطقة برج خليفة بـ8 غرف علاجية، وكوادر طبية وتمريضية في تخصصات طب الطوارئ والطب الباطني والجراحة وطب الأطفال، بما يكفل توفير الرعاية المتكاملة للمريض.

وتوجهت الدكتورة سارة كاظم بالشكر إلى كافة الفرق الطبية العاملة على تأمين احتفالات رأس السنة على جهودهم، التي تسهم في توفير خدمات صحية بمعايير عالمية.

وفي إطار خطة الطوارئ الشاملة تم زيادة عدد الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى لطيفة، لخدمة أقسام " الولادة، قسم ما بعد الولادة، وقسم الأمراض النسائية والحوامل بالإضافة إلى قسم المرضى المنومين"، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية لرعاية المرضى.

أرقام:

1800 كادر طبي وإداري يقدمون الرعاية الطبية خلال فترة الاحتفالات.

6 مستشفيات و4 عيادات تقدم خدماتها العلاجية على مدار الساعة.

دعم 7 نقاط طبية بأطباء متخصصين لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

مستشفى ميداني متكامل يضم 8 غرف علاجية وكوادر طبية متخصصة.

توفير 20 سيارة لخدمة المرضى بعد تعافيهم.

يمكن الحصول على خدمتي الرعاية المنزلية والتطبيب عن بعد بالتواصل على الرقم 80060.