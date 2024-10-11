شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Copilot على هاتفك المحمول والان مع تفاصيل الخبر

انشأ مايكروسوفت روبوت الدردشة " Copilot" باستخدام GPT-4، ويستخدم نماذج اللغة مثل الذي يستخدمها Chat GPT، ويمكن له تجميع المعلومات من مجالات مختلفة لتقديم بيانات مُختلفة وإنشاء مواد أخرى، وبالإضافة إلى مزايا Copilot التي تحصل عليها على الكمبيوتر المحمول والمكتبي، يمكنك أيضًا استخدام Copilot على هاتفك.

كيفية فتح Copilot على هاتفك المحمول

1. الانتقال إلى متجر تطبيقات جهازك.

2. البحث عن Microsoft Copilot.

3. تثبيت التطبيق.

استخدامات Copilot على هاتفك المحمول:

يتيح لك التطبيق المحمول التفاعل بسهولة مع Copilot باستخدام الصور والصوت، على سبيل المثال، التقط صورة لنبات واسأل عن ماهيته.

كما يمكنك استخدام الميكروفون لطرح أسئلة متابعة، فعندما تسأل باستخدام الميكروفون، ستحصل أيضًا على استجابة صوتية، وهو أمر مفيد للغاية فيما يتعلق بإمكانية الوصول.