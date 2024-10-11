شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bro Code تحدى جديد على التيك توك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر تحدى جديد على تطبيق تيك توك، والذى يعتمد على اختبار لمدى الصداقة بين الأشخاص، عن طريق تفاعله مع العادات والأشياء التى تأتى من قائمة المفضلات للطرف الآخر، ويأتي هذا التحدي البسيط بمثابة اختبار لعلاقة الصداقة بينك وبين أصدقائك في صورة طريفة للغاية.



تيك توك

ما هو تحدى Bro Code؟

وانتشر هذا التحدي الذى أطلق عليه " Bro Code"، فقد شاركت به العائلات من مختلف الجنسيات، ليقوم به ملايين المستخدمين على التطبيق.

ويرجع الغرض من هذا التحدي، معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يتم اختبارهم سيفعلون ما هو متوقع منهم بأشياء معينة، مثل سحب القلم والنقر على ملقط المطبخ ولف كيس من الخبز المقطع.

وقد وضع المستخدمون هاشتاجات تتناسب مع هذا التحدي، ومنها هاشتاج اختبار الأخوة، وقد حقق بعض المستخدمين من تحقيق ملايين المشاهدات، فقد نجح أحد الزوجين من تحقيق أكثر من 19.7 مليون مشاهدة على التيك توك بعد قيام هذا التحدي أمام جمهور التيك توك.